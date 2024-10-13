Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Как из остатков ПВХ труб сделать шифер с высокими эксплуатационными характеристиками

Как из остатков ПВХ труб сделать шифер с высокими эксплуатационными характеристиками

Если после прокладки или реконструкции коммуникаций остались куски пластиковых труб, то их тоже можно пустить в дело, трансформировав во что-то полезное и нужное для домашнего хозяйства или дачного участка.

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Комментарии
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СМ
Сергей Метельков
Боится солнечных лучей-кристаллизуется.
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15 час.

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