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Мировое обозрение

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Венгрия ошибочно потребовала у Карла III вернуть подаренных ему лошадей

Венгрия ошибочно потребовала у Карла III вернуть подаренных ему лошадей

Дипломатический курьез с далеко идущим подтекстом: Букингемский дворец в июле получил письмо от министерства сельского хозяйства Венгрии с требованием вернуть двух липицианских лошадей, переданных Карлу III в 2024 году.

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