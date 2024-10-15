Очередную «зраду» для Украины осуществила Чехия. Долгое время считалось, что Чехия является одной из стран, которая поддерживает Украину и предоставляет ей как финансовую, так и военную помощь (в частности, техникой и боеприпасами).
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