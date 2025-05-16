В Fortnite появилась ИИ-версия Дарта Вейдера с голосом Джеймса Эрла Джонса — с владыкой ситхов можно поговоритьВ условно-бесплатной королевской битве Fortnite от Epic Games набирает обороты сезон «Галактическая битва» по мотивам «Звёздных войн»: со свежим обновлением в игре появился Дарт Вейдер, но не обычный.