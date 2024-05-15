Всего 7 граммов оливкового масла могут спасти от слабоумия!

Ученые доказали, что средиземноморская диета помогает предотвратить деменцию и болезнь Альцгеймера. Но есть один удивительный факт: все дело в оливковом масле! Деменция, общий термин для спектра заболеваний, влияющих на способность человека вспоминать детали и события, обрабатывать данные или ….