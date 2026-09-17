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МВД: обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия» задержали в Турции

МВД: обвиняемого в убийстве участницы «Миссис Россия» задержали в Турции

Обвиняемый в убийстве и расчленении участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» был задержан в Турции, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

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