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Цены на моторное топливо в России изменились разнонаправленно

Цены на моторное топливо в России изменились разнонаправленно

Бензин АИ-92 подорожал на 0,65%, АИ-95 подешевел на 1,04%, летний дизель вырос в цене на 3,65%. Топочный мазут прибавил 2,63%, а сжиженные углеводородные газы снизились на 2,21%.

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