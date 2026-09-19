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Мировое обозрение

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«Поднимут белый флаг»: В Польше предрекли массовую сдачу в плен бойцов ВСУ после слов Буданова*

«Поднимут белый флаг»: В Польше предрекли массовую сдачу в плен бойцов ВСУ после слов Буданова*

Заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о принципах набора в украинскую армию дали западным наблюдателям повод говорить о критическом положении ВСУ.

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