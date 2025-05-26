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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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На Туристской прошла лекция для подростков «Спорт против наркотиков»

В РОО СК «ЕРМАКЪ» прошла лекция-беседа «Спорт против наркотиков». Участники клуба собрались на беседу «Спорт против наркотиков», чтобы поговорить о последствиях употребления наркотических, табачных и спиртных изделий.

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