На Туристской прошла лекция для подростков «Спорт против наркотиков»

В РОО СК «ЕРМАКЪ» прошла лекция-беседа «Спорт против наркотиков». Участники клуба собрались на беседу «Спорт против наркотиков», чтобы поговорить о последствиях употребления наркотических, табачных и спиртных изделий.
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