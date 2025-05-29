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Администрация города Челябинска

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Арт-Сквер гостеприимный: к летнему сезону здесь навели порядок

Арт-Сквер гостеприимный: к летнему сезону здесь навели порядок

После передачи популярного пространства под управление администрации Центрального района по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина в сквере провели первый этап восстановления травмобезопасного покрытия, детских комплексов и декоративных элементов.

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