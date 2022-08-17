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Три месяца "контрнаступления": Американцы напомнили Киеву урок Курской битвы

Три месяца "контрнаступления": Американцы напомнили Киеву урок Курской битвы

"Украина третий месяц подряд трубит о крупном контрнаступлении на юге, тем самым игнорируя урок Курской битвы (если противник знает, где ты планируешь атаковать, нужно атаковать в другом месте)", - пишет Линд на страницах American Conservative.

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