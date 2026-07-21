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Мировое обозрение

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Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Начало

Вьетнам: сражение в долине Йа-Дранг. Начало

Вьетнамская война — это не только про джунгли, напалм и ужасы «Апокалипсиса сегодня». Это еще и про то, как гигантская военная машина США вползала в конфликт, спотыкаясь о собственную бюрократию и недооценивая противника.

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