Дмитрий Пучков объяснил популярность сказок у подростков

Блогер Дмитрий Пучков рассказал, почему русские кинематографисты делают ставку на сказочные сюжеты, ориентируясь на подростков от 13 до 17 лет.
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