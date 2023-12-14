Бизнес-семинар для школьников провели в Наро-Фоминске

Семинар по управлению сетевыми проектами прошел для школьников в Наро-Фоминске. Ребят знакомят с работой налоговой системы, бизнес-стратегиями и прочим в рамках взаимодействия с вузами и предприятиями округа.
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