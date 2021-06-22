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Провокация против России подтвердила правоту решения Путина не ехать в Эстонию

Провокация против России подтвердила правоту решения Путина не ехать в Эстонию

Форум финно-угорских народов в эстонском Тарту закончился провокацией против России. Эстонский переводчик переврал обращение к участникам форума министра культуры РФ, приписав ей слова о праве на самоопределение финно-угорских народов России.

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Vladimir Lioubimcev
В Эстонии не с кем разговаривать. Они же подневольные, оккупированные, и они не решают никаких проблем. Только и могут, что злобно тяффкать в сторону России, выслуживаясь перед своими хозяевами. Старательные сяффки...
Анатолий Ворончихин
Надо в конституцию занести - к этим пи....м не ездить ни при каких обстоятельствах....
Николай
А м.б. вернуться к дореволющионным понятиям об Эстонии: Таллинн (для нас Таллин) - Ревель, а эстонцы - чухонцы.
Леонид
В свое время был неприятно удивлен большому количеству пьяных эстонок.
Nikolaev Vadim
Этим они сами себе свинью подложили! Народ Сето и их земля Сетомаа которая до сих пор разделена пополам,( часть в Эстонии часть в России) одни из трёх государствообразующие Эстонию! Народ Сето православный и всегда хотел быть с Россией! И если народ Сето самоопределится то Эстония сократится на треть!
Валентин Воробьев
Незачем было Путину ехать в эстонское захолустье
Василий Целовальников
Некоторые эстонцы, как были холопами Гебельса, так ими и остались!!!
Алиса Майская
Какое к черту самоопределение, как были "племенами" - так и остались, сколь их звездами не осыпай - племена, (письменность-то как давно появилась, культурные вы наши?) Штаты ни чем не брезгуют, они бы еще коренных чукчей "сомоопределили" и в НАТО пригласили, (всех 100 человек))))
Игорь Емельянов
Они уже свободные. о чем Путину разговаривать с президентом - уборщицей? Что она может предложить? Какую повестку дня, кроме русофобских высказываний. На большее у них и мозгов-то не хватит!
Александр Романов
Baltia must die!

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