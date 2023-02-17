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Чемпионат Испании. «Жирона» примет «Альмерию», «Реал» сыграет с «Осасуной» завтра, «Барселона» с «Кадисом» – в воскресенье

«Жирона» примет «Альмерию» в стартовом матче 22-го тура Ла Лиги. В субботу «Сосьедад» примет «Сельту», «Реал» сыграет с «Осасуной» на выезде.

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