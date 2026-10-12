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Царьград

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Спасатели «Кубань-СПАС» эвакуировали 4 туристов за сутки

Спасатели «Кубань-СПАС» эвакуировали 4 туристов за сутки

В Мостовском районе спасатели дважды за день выезжали в окрестности хребта Герпегем, чтобы эвакуировать двух женщин 1973 года рождения с травмами ног.

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