Спасатели «Кубань-СПАС» эвакуировали 4 туристов за сутки

В Мостовском районе спасатели дважды за день выезжали в окрестности хребта Герпегем, чтобы эвакуировать двух женщин 1973 года рождения с травмами ног.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч "Шайтан-курьер" е...
- Петербурженку-пед...
- Началась паника: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым