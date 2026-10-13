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В МАИ и "Туполеве" работают над модернизацией Ту-214

В МАИ и "Туполеве" работают над модернизацией Ту-214

Специалисты МАИ и АО "Туполев" работают над проектом модернизации комплекса бортового оборудования (КБО) российского узкофюзеляжного двухдвигательного среднемагистрального пассажирского самолёта Ту-214.

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