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Русская весна

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Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится «понравиться» руководству США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме «Белград», посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии, слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства.

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