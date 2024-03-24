Лавров назвал причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск на Украину, стремится «понравиться» руководству США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме «Белград», посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии, слова главы МИД опубликовали на сайте ведомства.