Обманувший Долину мошенник ушел на СВО

В громком деле о многомиллионном мошенничестве против Ларисы Долиной произошел неожиданный поворот. Один из фигурантов, которых звезда требует привлечь к ответственности за ущерб в размере 176 миллионов рублей, отправился в зону спецоперации после подписания контракта с военным министерством, из-за чего судебный процесс в отношении него оказался поставлен на паузу – мужчина исчез из списка ответчиков.