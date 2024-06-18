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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Химки» предложили 500 000 евро за Тимошенко, «Родина» хочет больше за 2-го бомбардира 1-й лиги (Legalbet)

Подмосковный клуб предложил за 25-летнего игрока 500 тысяч евро, но «Родина» ответила отказом, поскольку оценивает нападающего в более высокую сумму, сообщает Legalbet.

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