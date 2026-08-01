Гриб над бывшей базой РВСН: ВСУ потеряли арсенал с обеднённым ураномРоссийские беспилотные и ракетные войска в последний день июля продолжили демилитаризацию киевского режима, который никак не может образумиться и не соглашается на наши условия.