Гриб над бывшей базой РВСН: ВСУ потеряли арсенал с обеднённым ураномРоссийские беспилотные и ракетные войска в последний день июля продолжили демилитаризацию киевского режима, который никак не может образумиться и не соглашается на наши условия.
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