Западные страны должны осознать, какие силы они поддерживают на Украине. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, напоминая о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются сделать полуостров «безлюдным».