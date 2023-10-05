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Депутат Шеремет призвал Запад остановить поддержку нацистов на Украине

Депутат Шеремет призвал Запад остановить поддержку нацистов на Украине

Западные страны должны осознать, какие силы они поддерживают на Украине. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, напоминая о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намереваются сделать полуостров «безлюдным».

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