ПВО группировки «Центр» сбила шесть дронов ВСУ в районе Кременной

Старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров 5 января сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР).
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