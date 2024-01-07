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Проба 2

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20 женщин рассказали, как добавили в свою жизнь «дорого-богато» и теперь ходят счастливые

20 женщин рассказали, как добавили в свою жизнь «дорого-богато» и теперь ходят счастливые

Порой кажется, что на себе можно и сэкономить, а покупать 15-й по счету флакон духов — просто блажь. Однако если именно они приносят радость и наслаждение от нового дня, то, быть может, на этих ощущениях не стоит экономить? Пользовательниц интернета спросили, какие вещи, не вписывающиеся в категорию «нужных» трат, тем не менее делают их счастливыми каждый день.

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