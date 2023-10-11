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Ведущий российский специалист в области нейросетей Сергей Марков: «ИИ — обоюдоострый меч»

Ведущий российский специалист в области нейросетей Сергей Марков: «ИИ — обоюдоострый меч»

Что уже может искусственный интеллект, и какая польза будет в будущем от его использования?  Какую опасность представляет развитие ИИ, сможет ли человечество его контролировать, возможно, искусственный разум убережёт мир от неадекватных действий политиков?  Где и кто готовит профессионалов в области нейросетей, и какова роль орловских вузов в этом процессе?  На эти и другие вопросы отвечает ведущий российский специалист в области ИИ, управляющий директор — начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Департамента общих сервисов «Салют» Сбера Сергей Марков в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».

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