Ведущий российский специалист в области нейросетей Сергей Марков: «ИИ — обоюдоострый меч»

Что уже может искусственный интеллект, и какая польза будет в будущем от его использования? Какую опасность представляет развитие ИИ, сможет ли человечество его контролировать, возможно, искусственный разум убережёт мир от неадекватных действий политиков? Где и кто готовит профессионалов в области нейросетей, и какова роль орловских вузов в этом процессе? На эти и другие вопросы отвечает ведущий российский специалист в области ИИ, управляющий директор — начальник управления экспериментальных систем машинного обучения Департамента общих сервисов «Салют» Сбера Сергей Марков в программе Сергея Тюрина «Совершенно не секретно».