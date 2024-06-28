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Вместо магнитиков: Япония. Ч.0- подготовка

Вместо магнитиков: Япония. Ч.0- подготовка

﻿﻿День 0 После празднования дня рождения в марте мне захотелось куда-нибудь поехать. Поиск по продажам авиакомпаний показал, что дорогих прямых рейсов в Токио в июне не было (из-за работы я смог стартовать только в июне).

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