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Аргументы и Факты

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RealClearDefence: Финляндия получит американское оружие для борьбы с РФ

RealClearDefence: Финляндия получит американское оружие для борьбы с РФ

США придется поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией. Такое мнение выразила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.

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