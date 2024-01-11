RealClearDefence: Финляндия получит американское оружие для борьбы с РФ

США придется поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией. Такое мнение выразила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.
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