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Татар-информ

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Куда казанцам поехать на Новый год: горнолыжка, теплые моря и две столицы

Куда казанцам поехать на Новый год: горнолыжка, теплые моря и две столицы

Близятся новогодние праздники, а значит, подошло время планировать отпуск и бронировать туры. О том, как изменились цены на новогодние путешествия по сравнению с прошлым годом и какие новинки появились на туристическом рынке – в материале «Татар-информа».

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