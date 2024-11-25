Куда казанцам поехать на Новый год: горнолыжка, теплые моря и две столицы

Близятся новогодние праздники, а значит, подошло время планировать отпуск и бронировать туры. О том, как изменились цены на новогодние путешествия по сравнению с прошлым годом и какие новинки появились на туристическом рынке – в материале «Татар-информа».
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