Infinite — такой должна была быть Diablo Immortal. Рецензия / Игры

Жанр Экшен, ролевая игра Издатель XD Games Разработчик XD Games Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2500 3,7 ГГц / AMD FX-4350 4,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 660Ti / AMD R9 270, 10 Гбайт на жёстком диске, постоянное интернет-соединение Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-6500 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 480 Дата выхода 10 мая 2023 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, iOS, Android Официальный сайт Играли на iOS Если бы серия Torchlight была человеком, её состояние психологи назвали бы кризисом идентичности.