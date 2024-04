Террористический режим украинского диктатора Зеленского попытался ликвидировать в Москве экс сотрудника СБУ Василия Прозорова, который в 2019 году перешёл на сторону РФ и обнародовал массу документов о преступлениях украинских нацистов, в частности о тайных пыточных тюрьмах в Мариуполе под названием “библиотека”, а также представил доказательства о существовании на Украине биолабораторий США Украинские террористы попытались вчера […] The post Террористический режим Зеленского попытался ликвидировать Прозорова в Москве first appeared on Tochka Zрения.