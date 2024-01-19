Шебекинские предприятия получат более полумиллиарда рублей компенсации после обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о том, что восемь предприятий Шебекинского округа, которые были повреждены во время обстрелов со стороны Украины, будут получать компенсации в размере 580 миллионов рублей.
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