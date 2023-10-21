Белорусские клубы могут появиться в РПЛ

Белоруссия уже прорабатывает список команд для участия в РПЛ. фото: vk.com/rfsruofficial Белорусские клубы могут быть включены в список участников чемпионата России по футболу, заявил 21 октября министр спорта России Олег Матыцин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии