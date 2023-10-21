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Белорусские клубы могут появиться в РПЛ

Белорусские клубы могут появиться в РПЛ

Белоруссия уже прорабатывает список команд для участия в РПЛ. фото: vk.com/rfsruofficial Белорусские клубы могут быть включены в список участников чемпионата России по футболу, заявил 21 октября министр спорта России Олег Матыцин.

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