Театр абсурда
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Театр абсурда

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Куда делись советские вклады? Хазин ответил: "Я там работал и всё видел"

Куда делись советские вклады? Хазин ответил: "Я там работал и всё видел"

Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Многие люди и поныне задаются интересным вопросом: куда на самом деле делись советские вклады, которые "сгорели" в девяностые? Экономист Михаил Хазин разрушил интригу.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Самый страшный ПОЗОР - для такой СТРАНЫ, как наша!!!!!
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8 час.
Владимир Соколов
те придумали это что бы ограбить)) а вы с какой целью это транслируете?
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6 час.
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Что-бы люди требовали своё, у многих сохранились старые сберкнижки. Книжки их родителей.
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4 час.
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