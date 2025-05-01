Куда делись советские вклады? Хазин ответил: "Я там работал и всё видел"

Bulkin Sergey/news.ru/Globallookpress Многие люди и поныне задаются интересным вопросом: куда на самом деле делись советские вклады, которые "сгорели" в девяностые? Экономист Михаил Хазин разрушил интригу.
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