Не менее 16 человек погибли в ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили

Global Look Press/Radoslaw Czajkowski/dpa Не менее 16 человек погибли и еще 14 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика недалеко от границы Боливии и Чили, сообщает 20 июля издание El Deber со ссылкой аварийно-спасательную службу.