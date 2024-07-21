Не менее 16 человек погибли в ДТП с автобусом на границе Боливии и Чили

Global Look Press/Radoslaw Czajkowski/dpa Не менее 16 человек погибли и еще 14 пострадали в результате ДТП с участием автобуса и грузовика недалеко от границы Боливии и Чили, сообщает 20 июля издание El Deber со ссылкой аварийно-спасательную службу.
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