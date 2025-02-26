Более 100 млн потратят на озеленение Братска в 2025 году

В Братске на депутатских слушаниях обсудили стратегию масштабного озеленения города. План включает восстановление лесопаркового пояса для защиты от шума и загрязнений, а также активное озеленение внутри города: создание скверов, парков, аллей и «зеленой инфраструктуры».