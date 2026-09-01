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Царьград

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Наличные вырастут до 23,1 трлн рублей

Наличные вырастут до 23,1 трлн рублей

По итогам 2026 года объем наличных денег в обращении достигнет 23,1 трлн рублей, следует из проекта Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики Банка России на 2027–2029 годы.

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