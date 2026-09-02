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Царьград

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Скидки на авто и бесплатная парковка: какие льготы доступны водителям осенью 2026

Скидки на авто и бесплатная парковка: какие льготы доступны водителям осенью 2026

Осенью 2026 года в России действует ряд программ поддержки автомобилистов — от льготного автокредитования до бесплатного проезда по платным трассам.

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