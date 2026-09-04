ВКС России продолжают демилитаризацию Украины – российские ракеты уничтожают склады боеприпасов, предприятия ВПК и военную технику ВСУ.
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БандероСРАНЬ (тем более - вооружённая!) должна уничтожаться без отдыха и без жалости!! "Жалеть" НЕлюдей нельзя, из следует низводить до нуля, и как можно скорее, чтобы они не успевали возрождаться!
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!
а надо было сразу начинать ярсами и воеводами...
А почему раньше так не демилитаризировали? Сколько бы жизней россиян, бойцов и гражданских, спасли!