«Проблему «грязных» городов за пару лет не решить»

До конца года в российских городах ликвидируют 53 незаконные свалки. Вредные выбросы в атмосферу в крупных промышленных центрах — Норильске, Красноярске, Челябинске, Омске — серьезно уменьшатся через два-три года, после модернизации производств.
До конца года в российских городах ликвидируют 53 незаконные свалки. Вредные выбросы в атмосферу в крупных промышленных центрах — Норильске, Красноярске, Челябинске, Омске — серьезно уменьшатся через два-три года, после модернизации производств.
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