Депутат Стенякина рассказала, кому положены бесплатные путевки в детские лагеря

Екатерина Стенякина, член комитета Государственной Думы по социальной политике, рассказала РИА Новости о том, что дети участников специальной военной операции, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить бесплатные путевки в детские лагеря.
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