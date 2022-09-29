Представлен кроссовер Aurus Komendant

Представлен кроссовер Aurus KomendantKomendant стал третьей моделью в гамме бренда Aurus. Он назван в честь Комендантской башни Московского Кремля, и изначально предполагалось, что именно кроссовер станет самой востребованной и массовой моделью.
Представлен кроссовер Aurus KomendantKomendant стал третьей моделью в гамме бренда Aurus. Он назван в честь Комендантской башни Московского Кремля, и изначально предполагалось, что именно кроссовер станет самой востребованной и массовой моделью.
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