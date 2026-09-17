Конгресс США принял новый пакет санкций против России

Конгресс США одобрил один из крупнейших новых санкционных пакетов против России. Документ позволяет Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть и газ, а также бить по банкам, энергетике, оборонным компаниям и «теневому флоту».
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