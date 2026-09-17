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Конгресс США принял новый пакет санкций против России

Конгресс США принял новый пакет санкций против России

Конгресс США одобрил один из крупнейших новых санкционных пакетов против России. Документ позволяет Дональду Трампу вводить пошлины до 100% против стран, закупающих российские нефть и газ, а также бить по банкам, энергетике, оборонным компаниям и «теневому флоту».

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