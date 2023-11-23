За вывоз снега из дворов-колодцев Петроградки власти готовы заплатить 5 млн

Неизвестно, будет ли приближающаяся зима в Петербурге снежной. Но администрация Петроградского района решила подготовиться к уборке снежных масс заранее и за утилизацию сугробов готова заплатить более 5 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии