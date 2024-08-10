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Российские бойцы захватили подбитый БМП Marder ВСУ

Российские бойцы захватили подбитый БМП Marder ВСУ

МО: бойцы «Днепра» ВС РФ захватили подбитый БМП Marder ВСУ в Запорожской области Бойцы российской группировски войск «Днепр» разгромили, а затем эвакуировли подбитую немецкую бронемашину (БМП) Marder Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

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