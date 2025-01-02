Вильфанд рассказал, когда появятся надежные прогнозы погоды больше чем на неделю

Текущая дальность точного прогноза составляет семь дней К началу 2030-х годов метеорологи смогут давать надежные прогнозы погоды на девять дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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