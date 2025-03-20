Заменить "армию" мигрантов русской молодёжью: Найдено кардинальное решение сразу двух острых проблем России

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Пока в Госдуме готовятся рассмотреть новый законопроект, касающийся трудоустройства подростков с 14 лет, учредитель Царьграда Константин Малофеев предложил кардинальное решение не только этой, но и ещё одной острой проблемы России.
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