Жители СВАО могут вступить в команду городских медиаволонтеров

В СВАО начался набор в команду медиаволонтеров. Все, кто хочет улучшить свои навыки в фотосъемке, написании постов для социальных сетей, а также попробовать себя в качестве видеографа, могут заполнить анкету на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».