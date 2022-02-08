ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Жители СВАО могут вступить в команду городских медиаволонтеров

Жители СВАО могут вступить в команду городских медиаволонтеров

В СВАО начался набор в команду медиаволонтеров. Все, кто хочет улучшить свои навыки в фотосъемке, написании постов для социальных сетей, а также попробовать себя в качестве видеографа, могут заполнить анкету на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

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