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МЧС прогнозирует дальнейшее затопление уральских территорий

МЧС прогнозирует дальнейшее затопление уральских территорий

15 и 16 июля в Свердловской области местами ожидаются очень сильный дождь, сильный ливень. В связи с этим возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности.

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