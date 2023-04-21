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Хавбек «Севильи» Окампос о 3:0 с «МЮ»: «Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя»

Хавбек «Севильи» Окампос о 3:0 с «МЮ»: «Почти идеальный матч. Тренер просил нас верить в себя»

В ответном матче 1/4 финала испанцы разгромили «Манчестер Юнайтед» (3:0, первая игра – 2:2). «Это был прекрасный вечер для всех нас.

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